CHP’li belediye başkanı kendisini eleştiren muhtarı kovdu: Sürekli şakşakçılık yapalım istiyor

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi

ODASI BOŞALTILDI

Sabah'ın haberine göre Bornova Belediyesi'ne ait toplum ve bilim merkezinde kendisine muhtarlık ofisi olarak tahsis edilen odada mahalle sakinlerine 6.5 yıldır hizmet veren Işığan'ın eşyaları, Başkan Eşki'nin talimatı ile belediye zabıtaları tarafından bulunduğu odadan boşaltıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde halkın oyları ile seçilen Işığan'ın muhtarlık mührü ile mazbatası da ilçe kaymakamlığına bırakıldı. Muhtarlık ofisinin zabıtalar tarafından boşaltıldığını öğrenen Işığan, yaşananlara isyan etti.

"BAŞKAN ŞAKŞAKÇILIK YAPALIM İSTİYOR"

Yerel seçimlerin üzerinden 1.5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen mahallesine Bornova Belediyesi'nden hiçbir hizmet alamadığını belirten Işığan "Belediye başkanı, muhtarı kendi belediye personeli gibi görüyor. Gittiği her yerde muhtarlar onu alkışlasın, şakşakçılık yapsın istiyor. Mahallemizde neredeyse tüm yollar bozuk. Mahalleyi resmen pislik götürüyor. Hizmet sıfır. Bunları dile getirince de kızıp tepki gösteriyor. Maalesef ellerinden bir iş gelmiyor, daha doğrusu beceremiyorlar. 19 ay önce çöplerden temizlenmesi için müracaat ettiğim yer bile halen daha aynı şekilde duruyor" diye konuştu.