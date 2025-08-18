Suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond da gözaltında
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 şüpheli için tutuklama, ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Gülmez’in de aralarında bulunduğu 4 kişi için adli kontrol talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast planıyla da bağlantılı olduğu öne sürülen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlanırken, devam eden çalışmalarla 3 kişi daha gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı yapılan baskınlarda örgütün elebaşı Selahattin Yılmaz'ın yanı sıra ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond (Ersan Gülmez) ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.
10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 10'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ERSAN DİAMOND'A ADLİ KONTROL TEDBİRİ!
Kuyumcu Ersan Diamond 'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevki gerçekleşti. Hakimlikteki işlemlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
