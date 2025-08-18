Milli Savunma Bakanı Güler Lübnanlı diplomatı kabul etti

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.08.2025 17:13
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

