Milli Savunma Bakanı Güler Lübnanlı diplomatı kabul etti

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyareti yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ghassan Moallem'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.



Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN