Sürücüler dikkat! Hız sınırları değişiyor! Detaylar belli oldu

17 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 09:30
Vatandaşların şikayet ettiği radar cezaları için belediye sınırları içindeki hız limitleri ve uyarı levhaları yeniden düzenlenecek. İşaretlemelerle düşürülen sınırlar gözden geçirilecek. İşte detaylar...

Milyonlarca sürücü ve vatandaşı yakından ilgilendiren bir adım atılıyor. Son 23 yıllık dönemde neredeyse baştan sona yenilenen karayolu ağı, otoban ve bölünmüş yollarda, belediye sınırları içinde hız sınırları yeniden gözden geçirilecek, radar cezalarında en çok yakınılan uyarı levhaları da yenilenecek.

CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA GENELGE

CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA GENELGE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeyle "karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemelerinin, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilmesi" amaçlanıyor.

Genelge şöyle:

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA: Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı'nda belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecek.
YOĞUNLUĞA BAKILACAK: Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak.
BELEDİYE SINIRLARINDA DA BELİRLENECEK: Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

31 ARALIK'A KADAR TAMAMLANACAK

31 ARALIK'A KADAR TAMAMLANACAK

Hazırlıkları İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumlar yürütecek. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.


