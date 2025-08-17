Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ACISI BUGÜN HALEN YÜREĞİMİZDE"

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."