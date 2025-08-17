17 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı

Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 12:30 Güncelleme: 17.08.2025 12:33
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ACISI BUGÜN HALEN YÜREĞİMİZDE"

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz… Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi mesajı Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi mesajı Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi mesajı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör