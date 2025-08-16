Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı! Kaç bina hasarlı? Bakan Kurum açıkladı
Bakan Kurum, Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, Next Sosyal'deki hesabından Balıkesir Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık." diyen Kurum, Sındırgı'daki bütün evlerin hasar tespit taramalarının yapıldığını bildirdi.
Kurum, "Ekiplerimizce yapılan incelemelerde, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi." ifadesini kullandı.
