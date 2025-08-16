Gazze Mahkemesi dünyayı harekete geçmeye çağırıyor

İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararını almasının ardından, uzmanlar bölgedeki insanı felaketin en üst noktaya çıkacağını belirtiyor. İşgalin gerçekleşmesi halinde İsrail'in Gazze'ye yönelik planladığı büyük saldırıda yaklaşık 1 milyon sivilin hayatının ise tehdit altında olduğu değerlendiriliyor. Gazze Mahkemesi, 22 aydır belgelenen bu soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini de kınayacağı acil durum bildirisini İstanbul'da açıklayacak.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü ve Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk tarafından dünya kamuoyuyla paylaşılacak bildiri de BM Genel Kurulu yetkisiyle silahlı uluslararası koruma gücü oluşturulmasından, insani yardımların engelsiz ve sorunsuz ulaştırılmasına kadar birçok talebin açıklanacağı basın toplantısına yoğun katılım bekleniyor.

Bu kritik dönemde, Gazze'deki sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için tüm dünyayı harekete geçmek üzere çağrı yapılacak.

Tarih: 18 Ağustos 2025 Pazartesi Saat: 11:00

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus