Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.08.2025 01:01 Güncelleme: 16.08.2025 01:02
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Milli Eğitim, Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bircan Kolcu atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yapan Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu, Vergi Başmüfettişliği görevine getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal, Başmüfettişlik görevine atandı.

