MSB’den SDG’ye net uyarı: Mutabakat metnine uyun tavırlarınızla süreci sekteye uğratmayın

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

TSK'nın, farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bölgesel ve küresel güvenlik ile barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Pakistan'ın 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Aktürk, İsrail'in, soykırımcı ve yayılmacı politikalarını uygulamak için attığı her adımla bölgenin barış ve istikrarına karşı risk teşkil ettiğini vurgulayarak, "İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"12 Ağustos'ta Kocaeli'deki Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında başlayan Yıldırım Seferberlik-2025 Tatbikatı devam etmektedir. 12-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle TCG Oruçreis ve TCG Heybeliada gemilerimiz tarafından Romanya'ya liman ziyareti yapılmaktadır. Katar Deniz Kuvvetleri unsuru Al Falak gemisi tarafından, 16-21 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc tarafından 18-22 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Mimbelli tarafından ise 21-25 Ağustos tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılacaktır."

"KONYA'DA SOLOTÜRK UÇUŞU PLANLANMAKTADIR"

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Maldivler'in savunma altyapısını geliştirmek ve desteklemek amacıyla hibe edilen TCG Volkan'ın Maldivler Deniz Kuvvetleri envanterine resmi olarak katılacağı hizmete giriş töreninin, 15 Ağustos'ta Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 11 Ağustos'ta NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile uçuş görevi icra edildiğini hatırlatan Aktürk, "13 Ağustos'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 15 Ağustos'ta Tuz Festivali kapsamında Çankırı'da muharip uçak geçişi, 21 Ağustos'ta Bilim Festivali kapsamında Konya'da SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Pakistan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Pakistan'da düzenlenen törenlere de katılım sağlandığını aktardı.