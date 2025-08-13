13 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Gürcistan'da büyük operasyon! 12 kişi gözaltına alındı

Gürcistan'da büyük operasyon! 12 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.08.2025 14:05
ABONE OL
Gürcistan’da büyük operasyon! 12 kişi gözaltına alındı

Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıklarının ortak operasyonu kapsamında, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan’da yakalandı. Çete üyeliği, cinayet ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheliler gözaltına alındı.

Türkiye ile Gürcistan tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, ülkesinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıGürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

İKİ ÜLKE POLİSİ ORTAK OPERASYON YAPTI

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı."

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıGürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Dondoladze, Türkiye'nin son 5 yıldır aradığı kişilerden 8'inin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, 4'ün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı.

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıGürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıGürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıGürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör