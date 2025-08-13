Gürcistan’da büyük operasyon! 12 kişi gözaltına alındı

Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.