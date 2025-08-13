13 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 20:52 Güncelleme: 13.08.2025 20:55
ABONE OL
AFAD açıkladı: Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.39'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.39'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

XX

#DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)

Tarih:2025-08-13

Saat:20:39:15 TSİ

Enlem:36.31944 N

Boylam:26.87222 E

Derinlik:56.87 km

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör