11 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Kayseri'de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri'de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.08.2025 11:35 Güncelleme: 11.08.2025 11:44
ABONE OL
Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 14 katlı binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı. Polis ve itfaiye ekipleri binadakileri tahliye ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Kayseri'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

14 KATLI APARTMANDA YANGIN

TÜM DAİREYİ SARDI

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı (DHA)Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı (DHA)

Gelen polis ve itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör