Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

TÜM DAİREYİ SARDI

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı (DHA)

Gelen polis ve itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.