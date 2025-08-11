Kayseri'de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
TÜM DAİREYİ SARDI
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen polis ve itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.