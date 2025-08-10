CHP’li Karabağlar Belediyesi’nde 25 milyonluk liralık vurgun iddiası

CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere'deki Aqua Yaşam yüzme havuzu (Sabah)

25 MİLYON LİRA BUHARLAŞTI

Aqua Yaşam'daki ziyaretçi sayısı açıldığı günden beri her geçen sene arttı. 2019'da hizmete giren havuzu ilk yıl 2 bin kişi, 2020'de 10 bin kişi, 2021'de 25 bin kişi, 2022'de 55 bin kişi, 2023'te ise 60 bin kişi ziyaret etti.

Ancak 2023'teki 60 bin kişilik ziyaretçi sayısı ne hikmetse 2024'te 40 bine düştü. Yaklaşık 25 milyon lira para havuzda buharlaştı. Havuzdaki ziyaretçi sayısının 2024'te sert şekilde düşmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

PARA KİMİN CEBİNDE?

AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, "2024'te ziyaretçi sayısının 70-75 bin kişi olması bekleniyordu. Bu rakam 40 bine düştü. 25 milyon lira bir kayıp var. Bu para kimin cebine gitti" diye tepki gösterdi.

AK PARTİLİ FIRAT EROĞLU'NDAN ÇOK SERT ELEŞTİRİ



Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay'ı çok sert şekilde eleştirdi. Eroğlu, "Belediyenin yüzme havuzu mühürleniyor. Mührü kırıp tesisi açıyorlar. Mühürlü olduğu için pari girişini somut bir şekilde yapamazlar. Gelir kaybetmemek için insanların hayatlarıyla oynadılar. Rant hırsından dolayı çocuklarımız ölmesin" dedi.