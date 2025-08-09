Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'a kritik temas: Gazze'deki işgal planı masaya yatırılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Gerçekleşecek görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı, Türkiye-Mısır arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Hamas ile İsrail arasındaki ara buluculuk faaliyetlerinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (9 Ağustos) Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.
Bakan Fidan'ın Sisi ile yapacağı görüşmesinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi, Hamas ile İsrail arasınd Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.
GAZZE'DEKİ İŞGAL PLANI
Fidan ve Sisi'nin görüşmesinde Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması bekleniyor. Buna ek olarak New York'ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.
MISIR'LA TEMASLAR
Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. İki Bakan, İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.
İKİLİ İLİŞKİLER
2025 yılı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2'nci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asla yalan söylemeyen 2 burç! Ölüm gelse bile dürüstlüklerinden vazgeçmezler
- Kişilik testi: Hangi çiçek seni yansıtıyor? Bu test affediciliğini ve hafızanı ortaya koyuyor!
- PMYO Parkur Sınavı Takvimi 2025 | PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak, nasıl olacak?
- DENİZDE KIRMIZI BAYRAK ALARMI! Bu il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı: İşte yasaklı bölgeler
- TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? En fazla konut hangi illerde yapılacak?
- Doktora seviyesinde yapay zeka! ChatGPT-5’te neler yapılabilir, öne çıkan özellikleri neler?
- LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı
- Yunan adaları olmadıysa bu rota tam size göre: Kapıda vize stresi yok!
- 08 Ağustos Cuma hutbesi konusu ve tam metni: Sıla-ı Rahimle Bereketlenen Tatil
- 3 farklı hava etkili olacak: Yağış, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgarlar kapıda! 8 Ağustos il il hava durumu
- Evde fark etmeden faturanızı kabartan 3 cihaz: Kullanmadığınızda fişten çekin
- Alzheimer’a yeni umut: Lityum takviyesi, beyni gençleştiriyor