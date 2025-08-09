09 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'a kritik temas: Gazze'deki işgal planı masaya yatırılacak

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'a kritik temas: Gazze'deki işgal planı masaya yatırılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 04:38 Güncelleme: 09.08.2025 04:51
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Mısır’a kritik temas: Gazze’deki işgal planı masaya yatırılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Gerçekleşecek görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planı, Türkiye-Mısır arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Hamas ile İsrail arasındaki ara buluculuk faaliyetlerinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (9 Ağustos) Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Sisi ile yapacağı görüşmesinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi, Hamas ile İsrail arasınd Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumnurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yapacağı görüşmenin ana gündem maddesinin Gazze'ye işgal planı ve Hamas-İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin bilgi alması bekleniyor. (AA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumnurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yapacağı görüşmenin ana gündem maddesinin Gazze'ye işgal planı ve Hamas-İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin bilgi alması bekleniyor. (AA)

GAZZE'DEKİ İŞGAL PLANI

Fidan ve Sisi'nin görüşmesinde Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması bekleniyor. Buna ek olarak New York'ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

MISIR'LA TEMASLAR

Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. İki Bakan, İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

İKİLİ İLİŞKİLER

2025 yılı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2'nci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör