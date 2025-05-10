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Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! "Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 18:13 Güncelleme: 10.05.2025 18:20
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Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek ay deprem bölgesinde yapılan 250 bininci konutun anahtarlarının teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, '11 ilimizde 453 bin hak sahibine de ev ve iş yerlerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgesinde 250 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. 11 ilimizde 453 bin hak sahibine de ev ve iş yerlerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız." dedi.

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Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek

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