Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret! Görüşme sona erdi

Görüşmenin detaylarına ilişkin ilk bilgiler A Haber'de (ahaber.com.tr)

İşte Akgün'ün sözlerinde öne çıkanlar:

Bu görüşmenin Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk yüzü yüze buluşma olması nedeniyle önemli. Geçmişe baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 2 lideri zaten belirli aralıklarla bir araya geldiğini görüyoruz. Bu görüşmelerde gündemin önemli maddelerini ele aldılar.

Terörsüz Türkiye en önemli gündem maddesi olacak. Bu konuda 2 lider gelinen son noktayı ele aldılar. PKK'nın nisan ayı sonunda kendini feshedeceğine dair duyumlar ve beklentiler vardı. Süreç bu tarih beklentisi içinde gerçekleşmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde terör örgütü PKK'nın kendi feshini ve silahları bıraktığını açıklamasını bekliyoruz.

2 lider bu konuda neler olduğunu konuşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'ye devletin yetkili makamlarındaki son bilgileri paylaşacaktır.