Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret! Görüşme sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son 9 Ocak’ta bir araya gelmişti. Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşılarken yaklaşık 35 dakika süren görüşme sona erdi. Öte yandan ziyaretin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci oldu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti.
KAPIDA ÖNÜNDE KARŞILADI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyordu.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık olarak yaklaşık 35 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli ziyaretin ardından Başkan Erdoğan'ı uğurladı.
RAHATSIZLIĞIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME
Bahçeli'nin 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu. 2 aylık sürenin ardından sahaya dönen Bahçeli ile Başkan Erdoğan ilk kez bir araya geldi.
BAHÇELİ GÖRÜŞME ÖNCESİNDE KONUTUNUN ÖNÜNDE BEKLEDİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmeden önce konutunun önüne çıkarak Başkan Erdoğan'ı bekledi. Bahçeli bu sürede, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle selamlaştı.
BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.
İŞTE MASADAKİ KONULAR...
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında kritik zirvenin içeriğine yönelik konuştu.
İşte Akgün'ün sözlerinde öne çıkanlar:
Bu görüşmenin Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlıktan sonra ilk yüzü yüze buluşma olması nedeniyle önemli. Geçmişe baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 2 lideri zaten belirli aralıklarla bir araya geldiğini görüyoruz. Bu görüşmelerde gündemin önemli maddelerini ele aldılar.
Terörsüz Türkiye en önemli gündem maddesi olacak. Bu konuda 2 lider gelinen son noktayı ele aldılar. PKK'nın nisan ayı sonunda kendini feshedeceğine dair duyumlar ve beklentiler vardı. Süreç bu tarih beklentisi içinde gerçekleşmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde terör örgütü PKK'nın kendi feshini ve silahları bıraktığını açıklamasını bekliyoruz.
2 lider bu konuda neler olduğunu konuşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'ye devletin yetkili makamlarındaki son bilgileri paylaşacaktır.
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