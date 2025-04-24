Bakan Memişoğlu: Depremden sonra ilk 12 saat kritik önemde

Marmara Denizi'nde merkez üssü Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Öncelikli olarak bütün vatandaşlarımıza ve İstanbul'a geçmiş olsun diyorum. Deprem sırasında Ankara'daydım. O sırada deprem oldu, sayın Cumhurbaşkanımız hemen İstanbul'a intikal etmemizi söyledi. O andan itibaren İstanbul'a hareket ettik, AFAD'a geldik. Valilik ve 24 hizmet kurumu orada toplanmıştı. Orada belediye başkan vekilimiz, itfaiye vardı. Geçmiş 5.8 depreminde de toplandık. Büyükşehir başkanı veya vekili kimse gelmişti. Bütün toplantılara büyükşehir belediye başkan vekilimiz vardı. Açıklama yaparken masadaydı. Çok da olumlu bir arkadaş. Belediye başkan vekilimiz geldiği zaman toplandık. Bütün gün belediye başkan vekilimiz bizimleydi. Bütün gün beraberdik. Masada oturuyordu valimizle birlikte. Depremi siyasallaştırmamız lazım. Sen yaptın, ben yaptın değil beraber yapmamız lazım. Depremde herkes 'ben ne yaptım, biz ne yapmalıyız' diye sormalı. Hep beraber deprem öncesinde deprem hazırlığını yapıp, mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. Onun için İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım.

"DEPREMDE İLK 12 SAAT ÇOK KRİTİK"

Bu Cumartesi tatbikat yapacağız. İstanbul depremiyle ilgili. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde tatbikat yapmıştık. Depreme hazırlık sadece kâğıt üzerinde olmaz. Depreme hazırlık mentalite ile olur dedik. Özellikle 5,8 2019 İstanbul depreminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığımız başkanlığında birçok toplantı yapıldı. Yüzlerce toplantı yapıldı. 2019'daki deprem bize çok şey öğretti. Sağlık tarafında ne yapmamız gerektiğini çalıştık. 6 Şubat depreminde sağlık anlamında İstanbul çok büyük destek verdi. O hazırlıklar çok faydalı oldu. Biz sahaya Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü olarak gitmiştik. Sahra hastanemiz ve TIR'ımız 24 saatte kurulmuştu orada. Esas yaptığımız şuydu; dedik ki 'depremde sağlık sisteminde insanlar komutayla değil otomatik hareket etmesi gerekiyor, ne yapacağını bilmesi gerekiyor' dedik. Depremde ilk 12 saat çok kritik çünkü. Deprem olunca bütün ambulanslar talimat beklemeden çıksın dedik. Helikopterler otomatik olarak kalkmalı. Kalsın ben ona havada talimat vereyim.

SAĞLIK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık atamalarına ilişkin önemli bilgiler veren Memişoğlu ilk etapta 37 bin kadro aldıklarını ve önümüzdeki haftalarda bunun ilanının yapılacağını belirtti. Memişoğlu, "Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta." diye konuştu.