İtalyan bakandan Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz politik olarak çok değerli

Fotoğraf: AA | 05.05.2024

"EN İYİ ŞARTLARI SUNACAĞIZ

Akdeniz Oyunları'nın sporda rekabetin ötesinde sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da değer taşıdığını vurgulayan Abodi, "Bu hükümet, Akdeniz Oyunları'na önemli bir yatırım yapma kararı verdi. Oyunların bir parçası olmak isteyen herkese veya oyunları izlemeye gelen seyircilere en iyi şartları sunacağız. Eminiz ki Akdeniz ülkelerindeki tüm spor branşlarından sporcular, Taranto'daki oyunlara katılım gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun düzenlenmesinde gazetelerde iddia edildiği gibi bir problem yaşamadıklarını belirten Andrea Abodi, "İtalya Dışişleri Bakanlığından ve konsey başkanından önemli bir diplomatik destek aldık. Amacımız dönüşüme katkı sağlamak. Zorlukların ve problemlerin diyalog yoluyla önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Oyunlar başlamadan önce İtalya, uluslararası ilişkileri ve diyaloğu güçlendirecek ülke konumunda. Spor da bu konuda önemli bir yere sahip. İnsanların herhangi bir çatışma olmadan buluşacağı, yarışacağı tarafsız bir alana ihtiyacı var. Sadece Akdeniz ülkeleri arasında etkileşimi sağlamaktan sorumlu değilim, Avrupa Birliği'nde olmayan Adriyatik ülkeleriyle, Akdeniz'deki Afrika ülkeleriyle, diğer ülkelerdeki bütün meslektaşlarımla birlikte iletişim kurmak ve ilişkilerimizi ilerletmek için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

"PAROLAMIZ GELİŞİMİ ARTIRMAK"

Akdeniz Oyunları, Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nın birçok açıdan önemli organizasyonlar olduğunu dile getiren Abodi, "Parolamız gelişimi artırmak. Taranto, oyunlar sayesinde kentsel dönüşüm için yatırım alma şansına sahip oldu. Ayrıca kültürel mirasın gelişimi de söz konusu. Yapılan bu yatırımlara sadece spor organizasyonu düzenlenmesi açısından bakarsak kendimizi kısıtlamış oluruz. Sporun bu sembolik değerini, sosyal ve diplomatik alanlarda bir araç olarak görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'da 2030'da düzenlenecek oyunlar için pozitif miras bırakmak istediklerini de aktaran Abodi, "2026'daki oyunlar için uluslararası kuruluşların iş birliğiyle oluşturduğumuz organizasyon protokolünün Kosova'nın ev sahipliği için de faydalı olacağına inanıyoruz. Kosova'yı her türlü iş birliği yapma ve tesisleşme konusunda da desteklemek için hazırız. Bu durumu sürdürülebilirlik açısından iyi bir fırsat olarak değerlendiriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.