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Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 13:41
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Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de diplomasi trafiğine devam ediyor.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Bakan Fidan yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

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Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
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