Bakan Fidan Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de diplomasi trafiğine devam ediyor.
Bakan Fidan yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.
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