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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.04.2025 14:53
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Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazasında karayolu savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Taşhan Mevkii'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlar hurdaya döndü, sürücü ve yolcu konumundaki şahıslar da sıkışarak yaralandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada yaralanan 4 kişiyi de ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza dolayısıyla karayolundaki trafik durma noktasına gelirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

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