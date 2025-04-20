Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, Taşhan Mevkii'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlar hurdaya döndü, sürücü ve yolcu konumundaki şahıslar da sıkışarak yaralandı.