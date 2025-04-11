AK Partili vekiller hazırladı! Meclis’e sunuldu: Bunu yapana 1500 TL ceza

Asılsız ihbarda bulunanlara uygulanacak para cezası 1500 liraya çıkarılacak. (A Haber arşiv)



ASILSIZ ÇAĞRI VE ASILSIZ İHBARLARA İLİŞKİN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.



Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşekkülüne ilişkin düzenlemeye de gidiliyor.



Devlet Personel Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin bazı ibareler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine aktarılması sebebiyle değiştiriliyor.



Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.



Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.



Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.



Teklifle, Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada 20, bir takvim yılında 360 saati aşmamak ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenecek.



Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'ndaki Bakan Yardımcısı ve Müsteşar unvanlarına yönelik tanımlamalara ilişkin düzenleme yapılıyor.



Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevler, anılan kadro ihdas edilip atama yapılıncaya kadar Adalet Bakanının belirlediği bakan yardımcısı tarafından yerine getirilecek.



Teklifle, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterine Adalet Bakanlığı genel müdürleri; Kurumun uzman personel ile diğer personeline ise Adalet Bakanlığında aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan mali, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümleri uygulanacak. Öte yandan Kurum personelinin emeklilik haklarına ilişkin hükümde de değişikliğe gidiliyor.



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda, geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden geçici barınma merkezlerine ödenek ayrılması ve bu alandaki diğer işlemlere ilişkin düzenleme yapılıyor.

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