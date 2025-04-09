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Ünlü rapçi Massaka'ya yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklama talebi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.04.2025 18:15 Güncelleme: 09.04.2025 18:15
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Ünlü rapçi Massaka’ya yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklama talebi!

İstanbul'da ünlü rapçi Massaka, sosyal medya hesabı üzerinden suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Massaka lakaplı rapçi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı ancak hakkında yasa dışı bahis reklamı soruşturması da yürütüldüğü Youtube'daki paylaşımı nedeniyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

PAYLAŞIM NEDENİYLE SERBEST

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda, Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

Fotoğraf-A HABER ArşivFotoğraf-A HABER Arşiv

"YASA DIŞI BAHİS"TEN TUTUKLAMA TALEBİ

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşamı nedeniyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Ünlü rapçi Massaka’ya yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklama talebi! Ünlü rapçi Massaka’ya yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklama talebi! Ünlü rapçi Massaka’ya yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla tutuklama talebi!
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