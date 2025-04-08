Şehitkamil Belediyesi'nde vurgun iddiası! CHP'den istifa etmişti! Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat...
CHP'li Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa ederken, AK Parti'ye geçme talebi hakkındaki yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialar nedeniyle kabul görmedi. Yılmaz'ın başkanlığı dönemiyle ilgili hazırlanan 2024 Meclis Denetim Komisyonu Raporu'na göre birçok usulsüzlük tespit edildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan Umut Yılmaz, partisi CHP'den istifa etti. Yılmaz istifa nedeni olarak hakkındaki iddialara CHP'nin sessiz kalmasını gösterirken, AK Parti'ye geçmek için başvuru yaptığı ancak AK Parti tarafından başvurusunun kabul edilmediği öğrenildi.
RÜŞVET, İHALEYE FESAT, YOLSUZLUK...
Yılmaz'ın belediye başkanlığı sürecinde adının birçok usulsüzlüğe karıştığı hazırlanan denetim raporu ile belgelendi. 27 Mart 2025 tarihli "2024 Yılı Meclis Denetim Komisyon Raporu"na göre Yılmaz'ın görevi süresinde belediyenin gelir ve gider dengesinde 1 milyar 620 milyon TL'yi aşan bir açık tespit edildi. Yine aynı rapora göre belediye tarafından yapılan birçok ihale ve sözleşmede de mevzuata aykırı işlemler bulundu.
İHALE TUTARININ ÜZERİNDE TUZ ALIP KULLANMADILAR
21 Kasım 2024 tarihli karla mücadele kapsamında yapılan tuz alım ihalesinde, ihalede belirtilen 4 bin tonun üzerine 800 ton daha tuz alımı yapılarak Özdeniz Tuz Taşımacılık Kömür Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 1 milyon 192 bin liradan fazla para ödendiği ancak bu tuzların kullanılmadığı belirlendi.
ADRESE TESLİM ARAÇ KİRALAMA İHALESİ
26 Eylül 2024 tarihli "27 ay süreli araç kiralama" ihalesinde ihale şartnamesine bazı firmaların itiraz etmesine rağmen itirazların reddedilerek adeta "adrese teslim şartname" düzenlendiği belirlendi. Söz konusu ihalenin şartnamesini 20 firmanın indirmesine rağmen, sadece 7 firmanın teklif sunduğu bu tekliflerin 6'sının ise eksik teminat tutarı yatırarak göstermelik teklif yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu ihale 113 milyon 526 bin lira bedelle Giray Turizm Pazarlama Tic. Ltd. Şti.'ye verildi.
DÜŞÜK TEKLİFİ SAF DIŞI BIRAKTILAR
22 Ağustos 2024 tarihli "100 adet yer altı çöp konteyneri alım işi" ihalesinden de pis kokular yükseldi. Söz konusu ihale için 3 firmadan 281 bin, 295 bin ve 302 bin 500 lira tutarında teklif alınarak hesaplama yapılıp ihaleye çıkıldığı belirlendi. Ancak ihale sürecinde Efe Endüstri ve Tic. A.Ş. isimli firma 272 bin 500 TL teklif verirken, Cantekin Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Ltd. Şti. ise 149 bin 950 TL teklif verdi.
Cantekin isimli şirketin teklifinin "teknik şartnameye uygun değil" denilerek hasıraltı edildiği ve ihalenin Efe Endüstri'ye verildiği saptandı. Teknik şartnameye uygun değil denilen teklif için bilirkişiden rapor alındığı ancak ihalenin verildiği firmanın ürünleri için bilirkişiye inceleme yaptırılmadığı da hazırlanan raporla tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu söz konusu ihalede kamunun 208 bin 100 euro zarara uğratıldığı tespit edildi.
2 İHALE ARASINDA ADET BAŞI 200 BİN EURO FARK
2024'te yapılan "5 adet vinçli çöp toplama aracı" ihalesinde de kamunun toplam 35 milyon TL kadar zarara uğratıldığı ortaya çıktı. 2022'de yapılan ihalede 268 bin 709 euroya satın alınan aletlerin, 2024'te 470 bin 714 euroya alındığı ve 5 adette toplam 1 milyon euro civarında bir fark oluştuğu saptandı.
ÇAY VE ŞEKER ÜZERİNDEN BİLE VURGUN
Yine aynı yıl içerisinde yapılan 2430 kilogram çay ve 4000 kilogram şeker alım ihalelerinde de fahiş fiyat üzerinden alım yapıldığı ancak komisyonun incelemesinde belediye bütçesinden 143 bin liradan fazla para çıktığı belirlendi.
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