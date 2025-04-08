Şehitkamil Belediyesi’nde vurgun iddiası! CHP’den istifa etmişti! Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat...

Araç kiralama ihalesinde teminat bedelini yatırmayıp göstermelik teklif yaptığı iddia edilen firmalar (A Haber arşiv)

ADRESE TESLİM ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

26 Eylül 2024 tarihli "27 ay süreli araç kiralama" ihalesinde ihale şartnamesine bazı firmaların itiraz etmesine rağmen itirazların reddedilerek adeta "adrese teslim şartname" düzenlendiği belirlendi. Söz konusu ihalenin şartnamesini 20 firmanın indirmesine rağmen, sadece 7 firmanın teklif sunduğu bu tekliflerin 6'sının ise eksik teminat tutarı yatırarak göstermelik teklif yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu ihale 113 milyon 526 bin lira bedelle Giray Turizm Pazarlama Tic. Ltd. Şti.'ye verildi.

DÜŞÜK TEKLİFİ SAF DIŞI BIRAKTILAR

22 Ağustos 2024 tarihli "100 adet yer altı çöp konteyneri alım işi" ihalesinden de pis kokular yükseldi. Söz konusu ihale için 3 firmadan 281 bin, 295 bin ve 302 bin 500 lira tutarında teklif alınarak hesaplama yapılıp ihaleye çıkıldığı belirlendi. Ancak ihale sürecinde Efe Endüstri ve Tic. A.Ş. isimli firma 272 bin 500 TL teklif verirken, Cantekin Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Ltd. Şti. ise 149 bin 950 TL teklif verdi.