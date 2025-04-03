Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef İsrailli bakanların açıklamasına tepki! "Yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değil"
İsrailli bakanların Türkiye'yi hedef alarak yaptıkları açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Yapılan açıklamada 'Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail'in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail'in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır. İsrailli Bakanların, Türkiye'yi hedef alarak, Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir. ' denildi.
Dışişleri Bakanlığı İsrailli bakanların Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrailli Bakanların Türkiye'y yönelik provokatif beyanlarının ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıttığı vurgulandı.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrailli Bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır.
Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin neden İsraili rahatsız ettiği sorgulanmalıdır.
İSRAİL ÇATIŞMADAN BESLENİYOR
Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail'in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail'in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır.
"YAYILMACI EMELLERİNİ GİZLEMELRİ MÜMÜN DEĞİL"
İsrailli Bakanların, Türkiye'yi hedef alarak, Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir.
"BÖLGE İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"
Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir.
Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır. Uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır. "
İŞGAL BAKANI KATZ'DAN SURİYE YÖNETİMİNE TEHDİT
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini "düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri" ifadesiyle tehdit etti. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE TEHDİT Mİ?
Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi.
Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.
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