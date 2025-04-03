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Boykot soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 09:32 Güncelleme: 03.04.2025 10:14
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Boykot soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Boykot çağrısı yapan 10 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

CHP'nin çağrısı sonrası sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cem Yiğit Üzümoğlu (ahaber.com.tr)Cem Yiğit Üzümoğlu (ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.

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Boykot soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı Boykot soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı Boykot soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı
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