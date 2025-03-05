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Bakan Şimşek'ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 11:53
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Bakan Şimşek’ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında dış ticaret rakamlarını yorumladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

Bakan Şimşek'in paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti. Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti. Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."

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Bakan Şimşek’ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz Bakan Şimşek’ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz Bakan Şimşek’ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz
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