Bakan Şimşek'ten dış ticaret yorumu: Cari dengenin devam etmesini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında dış ticaret rakamlarını yorumladı.
Bakan Şimşek'in paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti. Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti. Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, hangi tarih son? 2025 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
- YÖKDİL sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sonuç tarihi | https://ais.osym.gov.tr/
- Mesajlarınız neden yanıtsız kalıyor? Anında uzaklaştıran 10 mesajlaşma hatası ve kaçınma yolları
- Ece Gürel bulundu mu, son durum ne? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'e ne oldu?
- Bağırsak sağlığınız ruh halinizi ve enerjinizi nasıl etkiliyor?
- FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?
- Hesaplar yenilendi! 2025 Mart ayı GÜNCEL PROMOSYON Miktarları | SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 27.000 TL ödeme
- Sigaraya zam geldi mi? 5 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu
- Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?
- Kaygısız mısınız yoksa temkinli mi? İlk gördüğünüz şey iç dünyanızı açığa çıkarıyor
- Genç kalmanın sırrı: Yaşlanmamak için bu 5 besini sofranızdan eksik etmeyin!