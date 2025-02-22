Muş’ta yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için ekipler seferber oldu

Karaköy köyünde yaşayan hamile Felda Atmaca'nın doğumunun yaklaşması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yol kapalı olduğu için köye gidemeyen ekipler, İl Özel İdaresinden yardım istedi.



Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.



İlk müdahalesi evde yapılan Atmaca, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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