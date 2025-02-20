Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a tepki: Kara propaganda yapmak ekonomimize bir katkı sağlamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

(TÜSİAD'a soruşturma) Soruşturma devam edecek. Cumhurbaşkanımız da konuya detaylıca değindi. TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. Sivil toplum kuruluşları fikirlerini özgürce ifade edebilir. TÜSİAD mevcut soruşturmaları etkilemeyi amaçladı. Cumhurbaşkanımız bu konuya değindi, tepkisini de ortaya koydu. TÜSİAD yöneticilerin konuşmalarındaki hususları Türkiye'nin hak etmediğini vurguluyoruz. Konuşmalarında Türkiye'de hukuk güvenliği olmadığını, eksiklikleri ifade ederek, somut örneklerle ifade etmeye çalıştılar. Yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları dile getirerek bunun 'hukuk güvenliğini zedelediğini ifade ederek, yürüyen soruşturmalar bakımından, onların da etkilenmeye çalışıldığını düşünen büyük bir kitle oluştu.

(Belediyelere kayyum) Bir kısım DEM Parti ve CHP'li belediyelere terör iltisakı nedeniyle geçici görevlendirmeler yapıldı. Terör soruşturmaları süren belediye başkanlar var. Terör soruşturmasıysa burada geçici görevlendirme yapılırken belediye meclisinden seçilmiyor. Bir belediye başkanı durup dururken görevden alınıp yerine kayyum atanmıyor. Bunu yargıya bırakacaksınız. Yargının kararını bekleyeceksiniz. Bir büyükşehir belediye başkanı konuşmasında yargı mensubuna çürük zihinli derseniz bunun suç olup olmadığına yargı karar verecek.

"KARA PROPAGANDA YAPMAK EKONOMİMİZE BİR KATKI SAĞLAMAZ"

TÜSİAD'ı aslında şunu söyleyebilir; Bu ülkede ihracat 36 milyardan 260 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu yeterli görmüyoruz artması gerekir diyebilir. Bu ülkeye gelen 80 yılda 15 milyar dolar, 2002'den sonda 273 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Bu eleştirileri yapıldığı dönemde gelen yabancı sermaye bu. Son 1 yılda 80 yıla bedel sermaye geldi.

28 Şubat'ın yıl dönümüne de yaklaşıyoruz. Gezi olaylarında şiddet olayları ortaya çıktığında, 15 Temmuz'da bir çıkış yapabildi mi, demokrasinin tarafında durabildi mi? Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili verdiği örnek. TÜSİAD deprem sürecindeki çabayı eleştirdi. 201 bin konut teslim edildi. Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomiye fayda sağlamaz."

CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA

Kurultay soruşturmasının sonucuna yargı karar verir. Kurultaya tedbir kararı reddedildi.

Sayın Özgür Özel'in ifadelerini kabul etmiyoruz. Sivil darbe söylemini kabul etmiyoruz.

İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK İSTEMİ

İmamoğlu'na özel bir durum yok. 1 yıldan fazla bir suç işlerseniz bu kendiliğinden doğan bir sonuçtur. Mesela bir memur, kasten işlediği bir suçtan 1 yıldan fazla mahkumiyet alırsa memuriyeti düşer. Mahkumiyetin sonuçları vardır. Bu sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkan sonuçlardır. Sürekli bu anlatılıyor! 2 yıldan 10 yıla kadar bir suç diyelim, 10 yıla kadar yargılanır diye yorumlanıyor... Halbuki belki 2 yıl ceza alacak. Buna göre yatarı yok. Burada basın özellikle üst sınırı öne alıyor ve kamuoyunun dikkatini çekecek cezanın diğer sonuçlarını gündeme getirerek sanki o kişiye yönelikmiş gibi algılatmaya çalışıyor.

"İMRALI İÇİN TAKVİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım.

Hedefimiz terörle mücadele. Binlerce şehit verdik. Fitne ateşinin söndürülmesi, terörsüz bir Türkiye'ye odaklandığımız bir dönemi başlatalım istiyoruz. İç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Aramıza fitne sokmadan birlik ve beraberliği güçlendirmeliyiz. Güneyimizde bir terör devleti kurdurmamak için verdiğimiz mücadeleler... Şehit ailelerimizi incitecek herhangi bir tavır içerisinde olmayız.

Bu açıklama olacaksa bu silah bırakmaya dönük bir açıklama olacak. Herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Burada bir takvim söz konusu değil."