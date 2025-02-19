İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Başakşehir ve Arnavutköy’de başlayan yağış, kısa sürede kentin birçok noktasına yayıldı. Trafikte Aksamalar Yaşandı Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle ana arterlerde ve yokuşlu bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik neredeyse durma noktasına geldi. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzdesi her geçen dakika artıyor.
İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUN KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından sabah erken saatlerde Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Tüm ilçelere yayılan kar yağışının ardından sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA