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İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 10:53 Güncelleme: 19.02.2025 10:58
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İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Başakşehir ve Arnavutköy’de başlayan yağış, kısa sürede kentin birçok noktasına yayıldı. Trafikte Aksamalar Yaşandı Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle ana arterlerde ve yokuşlu bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik neredeyse durma noktasına geldi. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzdesi her geçen dakika artıyor.

İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından sabah erken saatlerde Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tüm ilçelere yayılan kar yağışının ardından sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı

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İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı
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