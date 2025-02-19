Gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığı iddiası! Bakanlıktan açıklama: İtibar etmeyin
Sağlık Bakanlığı, Akut Miyokard Enfarktüsü'ne (kalp krizi) bağlı ölümlerde son yıllarda belirgin bir artış olmadığını, resmi verilere dayanmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını bildirdi.
Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TÜİK'in yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Uzman arkadaşlarımız tarafından TÜİK verileri ekseninde yıllar bazında ve yaş kırılımları dikkate alınarak hazırlanan grafiğimizi vatandaşlarımızın, sağlık camiamızın ve basının ilgi ve takdirlerine sunuyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK girişi 2008 öncesi ve sonrası DİKKAT! Emeklilikte çift maaş detayları oluştu: SGDP kesiliyor
- İbn-i Sina yüzyıllar önce keşfetti: Yaşlanma karşıtı formül!
- Çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı mı, başvuru şartları neler? İlkokul mezunu olmanız yeterli
- Tarım Kredi'de Ramazan Bereketi başladı! Uygun fiyatlar mutfağınızı dolduracak: Un 84.50 TL, mercimek 39.90 TL...
- En uygun konut kredisi faiz oranları: 800 bin TL taksit tablosu
- ÖGG sınav sonuç tarihi | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul'da okullara kar tatili 19-20-21 Şubat | İstanbul'da okullar tatil edilecek mi, kaç gün? Valilik-MEB açıklama...
- Vapur seferleri iptal edildi mi? İDO, BUDO, ŞEHİR HATLARI... 19 Şubat Çarşamba vapur seferleri son durum
- 19-20 Şubat İptal Olan Uçak Seferleri | İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen hangi seferler iptal edildi?
- Altay Kar Fırtınası geldi: İstanbul dahil Türkiye'yi kara kış saracak! 19 Şubat MGM hava durumu raporu
- ALES başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM AİS 2025 ALES/1 başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- Olumsuzluklara uzun süre takılmazlar! Affediciliğiyle öne çıkan burçlar