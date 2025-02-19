19 Şubat 2025, Çarşamba
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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 10:59
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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 5 bin adet paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 5 bin adet paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu.

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı Adana’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı Adana’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

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