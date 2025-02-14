Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü (Foto: AA)

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI LAMMY İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün 61. MSC 2025 marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.