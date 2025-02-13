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İstanbul'daki İmamhatip Ortaokulu'nda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 11:02 Güncelleme: 13.02.2025 11:12
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İstanbul’daki İmamhatip Ortaokulu’nda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde bulunan İmamhatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Öğrenciler yangın nedeniyle tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Okulun çatı bölümünde yükselen duman nedeniyle okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

Arnavutköy'deki İmamhatip Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. (İHA) Arnavutköy'deki İmamhatip Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. (İHA)
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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