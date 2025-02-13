İstanbul'daki İmamhatip Ortaokulu'nda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
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Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde bulunan İmamhatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Öğrenciler yangın nedeniyle tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Okulun çatı bölümünde yükselen duman nedeniyle okuldaki öğrenciler tahliye edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.