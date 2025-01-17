Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı

AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nda düzenlenen yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına iştirak etti.

(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Restorasyonu, yenilemesi biten havalimanı terminalimizin Kayseri'mize, THY camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle daha nice yolcu kapasitesinin artışına da vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.