Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye'ye teşekkür: Tarihin doğru yerinde durdunuz
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederken Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu vurguladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkinin geleceğini de yorumlayan Şeybani '14 yıldır Türkiye'nin tutumu zaten devam etmekte. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler nitelikli ilişkiler olacak' dedi. Türkiye'nin güvenliğinin Suriye'nin güvenliği olduğunu söyleyen Şeybani 'Teröre karşı hızlı davranacağız. Tehditlerle baş etmek için çalışıyoruz, olumlu netice bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Şeybani'nin sözlerinde öne çıkanlar:
"ERDOĞAN VE TÜRK HALKI TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURDU"
Sayın Erdoğan Türk halkı tarihte doğru yerde durdu ve insani değerlerin yanında durdu. Halkların iradesinin yanında oldu. Çünkü halklar sadece hürriyet ve onur istemekteydi. Türkiye farklı durumlarda etkilendi. Dolayısıyla hakların yanında yer alan kaybetmez.Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye'de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkında yararına olacaktır.
"TÜRKİYE İLE NİTELİKLİ İLİŞKİLERİMİZ OLACAK"
Başlangıçta Sayın Hakan Fidan, Türkiye Dışişleri Bakanı bizi kardeşçe karşıladı. Tabii 14 yıldır Türkiye'nin tutumu zaten devam etmektedir. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler nitelikli ilişkiler olacaktır. Ortak diplomatik ilişkiler başladı. İnşaat çalışmaları da büyük yarar sağlayacaktır. Siyasi ilişkilerimizde büyük etki yapacaktır. Bildiğiniz gibi Esed döneminde ilişkiler kopmuştu. Çevre ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmasını istemekteyiz. Bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir.
"ARTIK YENİ BİR SAYFA AÇILDI"
Türk halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yani bu kadar yıl halkımızı kabul etti, misafir etti. Dolayısıyla da Türk halkı bu büyük oranda gelen Suriyelilere kabul etti ve bütün zorluklara göğüs gerdi ve Suriye halkını destekledi. Her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir. Yeni bir sayfa açılmıştır şu anda. Başka bir şey ayıramaz birbirinden. Biz tek halk olarak bundan sonra düşüneceğiz.
"ÜLKEMİZİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"
Görüyoruz her Suriyelinin yüzünde tebessüm var. Sorumluluklarımız çok çok arttı. Suriye halkı 50 yıldır zulme maruz kaldı. Dolayısıyla büyük sorumluluklar içerisindeyiz. Suriyelilere daha iyi bir duruma gelmeleri için çalışacağız. Suriye halkının istekleri doğrultusunda ülkemizi yeniden yapılandıracağız.
"YÖNETİM BELLİ BİR GRUBUN ELİNDE OLMAMALI"
Suriye halkına 50 yıldan fazladır hiç bir şekilde sorulmadı nasıl bir devlet, nasıl bir yönetim istiyorsun diye. Şimdi bu stratejik bir gelişmedir. Ulusal diyalog çerçevesinde bütün Suriyeliler bir araya gelecek ve isteklerini dile getireceklerdir. Biz istiyoruz ki Suriye halkı esaslı bir ortak olsun. Bildiğiniz gibi Anayasa istenen bir anayasa değildi. İstiyoruz ki Suriye halkı birlikte çalışsın.
50 yıldan beri süregelen yönetimin Esed yönetiminin de kurbanlarıydık. Suriye bölünemez, coğrafi yönden ne de etnik yönden. Suriye tabii ki çeşitte halklardan oluşmaktadır. Suriye tarihiyle bütünleşmelidir. Yönetimin belli bir grubun yönetiminde olmasını istemiyoruz. Suriye toplumu Esed döneminde bölündü, parçalandı. Biz onarmak istiyoruz. İçinde ayrım olmamalı. Herkes el birliğiyle devlete yardım etmeli.
"15 MİLYONUN GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"
Biz tabiki kardeşlerimiz bildiğiniz gibi 15 milyon kişi ülke içine ve dışına kaçmak zorunda kaldı. Biz istiyoruz ki gerekli şartları oluşturalım dışarıda olan kardeşlerimiz ülkelerinde yaşasınlar. Bazı sorunlarımız var biz istiyoruz ki bu sorunların üstesinden gelip uygun ortamı sağlayalım.
Suriye bildiğiniz gibi çok stratejik bir bölgede yer almaktadır. Arap, İslam alemi içerisinde de bir derinliği vardır. Türkiye ile de iyi ilişkileri vardır. Komşu ��lkeler ve Suriye'nin bu bölgede bulunması kendisine bazı ayrıcalıklar tanımaktadır. Esed rejimi herkesle siyasi ilişkileri kesmişti. Biz istiyoruz ki hem Arap aleminde hem dünyadaki rolümüze tekrar gelelim. Türkiye ile tabii ki ilişkilerimizi en iyi düzeyde tutmak isteriz. Siyasi ilişkileri özellikle Suriye'nin siyasi dış politikasında yeni bir sayfayı istiyoruz. Bize bugün bakacak olursanız artık konferanslara katılmaktayız. Suriye'nin daha etkin olmasını istiyoruz.
"YAPTIRIMLARIN KALKMASI GEREKİYOR"
Bu da eski rejimin bize bıraktığı sorunlardan. Burada ekonomik yaptırımlar önceki rejime uygulanıyordu. Biz bugün diyoruz ki artık buna gerek kalmadı. Bura da bazı istisnalar tanındı. Bu yaptırımların tamamen kaldırılmasını istemekteyiz. İnsanların daha iyi bir ekonomik şartlarda yaşaması için bu yaptırımların kaldırılması gerekiyor.
Suriye'nin özgürleştirilmesinden sonra, heyetleri Şam'da kabul ettik, biz de ziyarette bulunduk. Daha başka Avrupa ülkelerinde de ziyaretler olacağını düşünüyoruz.
Rejim düştükten sonra toplu mezarlar ortaya çıkınca bunun ne kadar vahim boyutta olduğunu gördük. Esed rejiminin ve bunları yapanların yargılanması gerekmektedir. Bununla ilgili çalışıyoruz.