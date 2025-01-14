Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atamalar
Sarıyer Belediyesi'nde CHP'li meclis üyelerinin belediye bünyesinde bulunan spor kulüplerinin yönetimine atanarak maaşa bağlanması tepki çekti. Geçtiğimiz haftalarda 12 CHP'li meclis üyesini belediye iştiraki olan SARBEL'de görevlendirerek maaşa bağladığı belirtilen Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun şimdi de belediye bünyesinde bulunan Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yönetim kurulu üyelerini CHP'li meclis üyelerinden oluşturduğu öğrenildi.
Sarıyer Belediyesi'nde tepki çeken atamalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda CHP'li 12 meclis üyesinin belediye iştiraki olan SARBEL'e atandığı ve burada maaşa bağlandığı iddiası sonrası şimdi de belediyeye bağlı olan kadın voleybol takımının yönetim kurulu üyelerinin CHP'li meclis üyelerinden oluşturulduğu öğrenildi. CHP'li belediye meclis üyesi Alihan Genç, Sarıyer Belediye Spor'da başkanlık görevine getirildi. Bu kararla birlikte Genç, belediye şirketi üzerinden maaşa bağlanmış oldu.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun özel kalem müdürü Armağan Büyükkarakaş da Sarıyer Belediyespor'a Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sportif anlamda bir çalışması ve deneyimi bulunmayan Karakaş'ın başkan yardımcısı olarak, zor günler geçiren voleybol takımına nasıl katkı sağlayacağı ise merak konusu.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ DE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI
Sarıyer Belediyesi'nin Beşiktaş Belediyesi'nden transfer ettiği Mali Hizmetler Müdürü Meltem Sarıoğlu Aydıner, kulübe bir diğer başkan yardımcısı olarak atandı. Aydıner de Sarıyer Belediyesi'ndeki görevinden kazandığı maaşa bir ek gelir daha eklemiş oldu. Meltem Sarıoğlu Aydıner aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
KADIN KOLLARI BAŞKANI SUNAY SEVİNÇ DE MAAŞA BAĞLANDI
Sarıyer Belediye Başkanlığı'nı adeta CHP İlçe Başkanlığı'na çeviren Oktay Aksu'nun yönetim kurulu üyesi olarak maaşa bağladığı bir diğer isim de hem Sarıyer Belediye meclis üyesi hem de CHP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç oldu. Sunay Sevinç'in ayrıca SARBEL'e atanan meclis üyeleri arasında yer aldığı dikkat çekti. Sarıyer Belediye Spor'da diğer atanan ise meclis üyesi Ziya Genç oldu. Genç Sarıyer Spor'un Yönetim Kurulu'na atanmasının ardından Sayman görevini aldığı görüldü.
BELEDİYE KANUNUNA AYKIRI
Daha önce Sayıştay'ın ilgili konular nedeniyle 'etik değil' uyarısında bulunduğu olayın 5393 sayılı Belediye Kanunu'na da aykırı olduğu görüldü. İlgili kanunun 28'nci maddesinde "Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sonra ermesinden itibaren 1 yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz" hükmü yer alıyor.
12 MECLİS ÜYESİ SARBEL YÖNETİM KURULUNA ATANMIŞTI
Kasım ayında Türkiye'nin vergi borcu en çok olan belediye şirketi olan SARBEL'e Oktay Aksu, CHP'li 12 Meclis üyesini yönetim kurulu üyesi olarak atamıştı. Atanan meclis üyeleri ise şu şekildeydi: *Melendiz Dalyan İzgi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Görkem Kurşun (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Adem Ayverdi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *İsmail Çarboğa (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Hüseyin Korkmaz (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Birgül Tekçe (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *İdris Güven (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Noman Ülker (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Nilgün Güneri (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Musa Özcan (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Zana Gümüş (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), *Sunay Sevinç (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)