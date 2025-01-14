Sarıyer Belediyesi’nde tepki çeken atamalar

CHP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç (Sabah)



KADIN KOLLARI BAŞKANI SUNAY SEVİNÇ DE MAAŞA BAĞLANDI

Sarıyer Belediye Başkanlığı'nı adeta CHP İlçe Başkanlığı'na çeviren Oktay Aksu'nun yönetim kurulu üyesi olarak maaşa bağladığı bir diğer isim de hem Sarıyer Belediye meclis üyesi hem de CHP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç oldu. Sunay Sevinç'in ayrıca SARBEL'e atanan meclis üyeleri arasında yer aldığı dikkat çekti. Sarıyer Belediye Spor'da diğer atanan ise meclis üyesi Ziya Genç oldu. Genç Sarıyer Spor'un Yönetim Kurulu'na atanmasının ardından Sayman görevini aldığı görüldü.



BELEDİYE KANUNUNA AYKIRI

Daha önce Sayıştay'ın ilgili konular nedeniyle 'etik değil' uyarısında bulunduğu olayın 5393 sayılı Belediye Kanunu'na da aykırı olduğu görüldü. İlgili kanunun 28'nci maddesinde "Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sonra ermesinden itibaren 1 yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz" hükmü yer alıyor.