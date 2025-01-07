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Resmi Gazete'de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 00:04 Güncelleme: 07.01.2025 00:30
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek atandı. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandıKonya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

1 Ağustos 1972 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğdu. 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığında Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Maksut Yüksek | Ekran görüntüsü-A HaberKonya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Maksut Yüksek | Ekran görüntüsü-A Haber

24.11.2016-28.05.2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı, 28.05.2018-31.03.2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği, 31.03.2021 03.08.2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

02.08.2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay'ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atandı. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesinde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunuyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Maksut Yüksek evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı
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