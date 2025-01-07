Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Maksut Yüksek atandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

1 Ağustos 1972 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğdu. 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığında Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.