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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 23:10
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 500 gram esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ü.U. (48) isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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