Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.
Samsun'da Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 500 gram esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ü.U. (48) isimli şahsın ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.