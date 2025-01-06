Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ü.U. (48) isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.