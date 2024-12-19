ABD’nin SDG iddiasına yalanlama! MSB’den çok net açıklama: Türkiye terör örgütüyle görüşme yapmaz!

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye'de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur. Rejim'in ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, Rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."