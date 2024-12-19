ABD'nin SDG iddiasına yalanlama! MSB'den çok net açıklama: Türkiye terör örgütüyle görüşme yapmaz!
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin, 'Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz' dedi. Öte yandan TSK’nın Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimaline ilişkin sorulan soruya kaynaklar, 'Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz” ifadeleriyle cevap verdi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
"Suriye'de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur. Rejim'in ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, Rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."
ABD'NİN "DİL SÜRÇMESİNE" NET TEPKİ: TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜYLE GÖRÜŞME YAPMAZ
Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı bir açıklamada Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.
SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI
Bakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:
"Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek."
TSK'NIN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON İHTİMALİ
Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya SMO'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi:
"Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."
ABD'NİN GKRY İLE YAPTIĞI ANLAŞMA
Bakanlık kaynakları, ABD'nin Akdeniz'de yapacağı tatbikatlara GKRY'yi de dahil edeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:
"ABD daha önce Ada'da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de Savunma İşbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC'nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."
ABD'NİN SURİYE'DE DEAŞ'I GEREKÇE GÖSTERMESİ
Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'de hala DEAŞ'ı gerekçe göstererek terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
"Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şuana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sn. Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz."
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