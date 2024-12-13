Ankara’da suya zam! İşte yeni tarife ücretleri...

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti.

Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaş'ın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

Yapılan zamla ABB'nin Türkiye'de en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da asıl sorunun ekonomik problemler olduğunu söyleyerek, fiyat artışlarının sadece suyla sınırlı olmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının sudan daha fazla arttığını belirtti.

Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

"SU ALLAH'IN NİMETİDİR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz," demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek," şeklinde konuşmuştu.

Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle: "ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki, köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşluk suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."

"YAVAŞ GÖREVDE OLDUĞU SÜREÇTE SUYA %1018 ZAM YAPILDI"

AK Parti Ankara Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, su zammına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Mansur Yavaş göreve geldiğinde, Nisan 2019'da su 5 liraydı. 'Allah'ın suyu' dedi. 5 lira olan su, şu anda ortalama 37,72 TL. Geçen ay Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 'Biz 26 liraya satıyoruz,' dedi. Yalan söylüyor. Şu anda birinci kademe 26,88 TL, ikinci kademe 37,62 TL, üçüncü kademe 48,66 TL. Ortalaması 37,72 TL. Bugünkü satış fiyatı, Aralık ayı itibarıyla. Yani Nisan 2019'dan bugüne kadar yüzde 754 zam yapılmış.

Yüzde 35'lik yeni zamla toplamda zam oranı yüzde 1018'e çıkacak. Yani ortalama satış fiyatı 5 TL'den 50,92 TL'ye, yani on katına çıkmış olacak."

"KARLI SATTIĞI SUYA ZAM YAPIYOR"

Kendi raporlarında diyor ki, "Maliyeti 34 TL." E kardeşim, 34 TL ise şu anda zaten 37 TL'ye satılıyor. Bir de üstüne zam yapıyorsun, hem de 'Allah'ın suyu' diyorsun. "Bundan para kazanılmasını doğru bulmuyorum," diyordunuz. Bugün zaten kârla satıyorsunuz, bir de zam yapıyorsunuz. Pekala, o zaman bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

ELEKTRİK 4 KAT ARTARKEN SU 10 KAT ARTMIŞ

Elektrik zamlarını eleştiriyorsunuz. Bir taraftan bu konuları tartışıyoruz. Elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 480 zam yapılmış. Suyun maliyetinin en büyük gideri elektrikten oluşuyor. Elektrik bile 4,8 kat artmışken, suyu neden 10 katına çıkardınız? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de suyu bedava vereceğiz diye savunuyorsunuz. Söyledikleriyle eylemleri birbirini tutmuyor. Yani söylemleri farklı, eylemleri farklı. Mansur Yavaş böyle bir adam.

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