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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda panik anları! Yolcular raylara inip yürüdü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 14:43 Güncelleme: 15.11.2024 14:45
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda panik anları! Yolcular raylara inip yürüdü

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde yürüyerek istasyona gitti.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

SÜRÜCÜSÜZ METRODA PANİK ANLARI!

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Sürücüsüz metroda panik anları (Ekran görüntüsü)Sürücüsüz metroda panik anları (Ekran görüntüsü)

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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