Et ürünlerinde sahtecilik: Kanatlı eti kıyma ve sucuğa karıştı! Mekanik ayrılmış kanatlı eti nedir?

Laboratuvar analizleri sonucunda, özellikle kıyma ve sucuk gibi et ürünlerinde dana ve kuzu eti yerine kanatlı etinin kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Son yapılan denetimlerde dana ve kuzu kıymaya kanatlı eti ekleyen iki firma ile dilimli piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanan iki firmanın adı açıklandı.

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Nedir?

Mekanik ayrılmış kanatlı eti, kanatlı hayvanların karkaslarındaki etlerin, kas yapısı bozulacak şekilde mekanik yöntemlerle ayrıştırılması ile elde edilen bir üründür. Mevzuata göre bu ürün, lokanta, restoran, otel ve hazır yemek firmaları gibi son tüketiciye doğrudan hizmet sunan işletmelerde satılamaz veya kullanılamaz.

Et ürünlerinde sahtecilik (A Haber Foto Arşiv)

Sağlık İçin Denetimler Devam Ediyor

Gıda güvenliğine tehdit oluşturan ürünlere yönelik yapılan denetimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bakanlık, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi için sahada ve laboratuvarda titiz bir çalışma yürütüyor. Uygunsuz bulunan ürünlerin ifşa edilerek kamuoyuna sunulması halkın bilinçlenmesi sağlanıyor.

Sahteciliğin Önüne Geçmek İçin İhbarlar Önemli

Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde sıkça görülen sahteciliğe karşı vatandaşların bilinçli olması ve şüpheli ürünleri ALO 174 hattına ihbar etmeleri gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar