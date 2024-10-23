Kim bu Kazım Güleçyüz? FETÖ’nün ’biriciği’ rahmet diledi! İlk skandalı değil...

FETÖ'nün medya ayaklarının arasında kilit bir noktada duran Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardında yasa büründü.

Güleçyüz, 251 şehidimizin katili olan teröristbaşına rahmet okurken paylaşımları sonrasında gözaltına alındı.

FETÖ destekçisi Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz

ahaber.com.tr Kazım Güleçyüz'ün skandallarla dolu dosyasını açtı...

HEM FETÖ'YE HEM PKK'YA YANLADI

FETÖ'nün kripto yapılanmasının arasında en önde yer alan Yeni Asya Gazetesi bugüne kadar attığı skandal manşetlerle tanındı. Terör örgütü FETÖ'ye "yanlamakla" kalmayan Yeni Asya, PKK'yı meşrulaştırmak için yıllar boyunca çaba harcadı.

FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI GÖREVİNİ DEVRALDI

FETÖ'nün medya ayağı Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin kapatılmasının ardından örgütün medya üzerindeki son ve en kritik halkası olarak kalan Yeni Asya'da genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Kazım Güleçyüz'ün 17/25 Aralık kumpas girişiminden bu yana darbe de dahil olmak üzere FETÖ'yü aklama operasyonu içeren tweetleri ortaya çıktı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (AA)

PKK'YI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI

Dünyadaki en kutsal değerlerden biri olan "çocuk/bebek sevgisini" kendi kirli amaçlarına alet ederek FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışan Yeni Asya gazetesi, "bebek katili" PKK terör örgütünün üyeleri için bebek istismarı yapmaktan geri durmadı.

Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün, yurtdışından yönetilen birtakım FETÖ'cü sosyal medya hesapları ve internet siteleriyle aynı anda PKK'lı teröristlere destek verdiği de dikkat çekti.

BEBEK İSTİSMARI ÜZERİNDEN FETÖ'YE DESTEK

FETÖ uzun süredir "bebek istismarı" ile cezaevlerindeki teröristlerin serbest bırakılması için yoğun kirli propaganda yürütüyor. PKK terör örgütüyle ortak hareket eden FETÖ'nün bu kirli algı operasyonuna Yeni Asya gazetesi de destek verdi.

2018 yılında FETÖ ve ByLock nedeniyle tutuklu bulunan bir şahsı "Bir bebek daha ceza evinde" manşetiyle aklamaya çalışan Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz onlarca skandala imza attı Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

FETÖ'CÜLER VE PKK'LILAR İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Güleçyüz PKK terör örgütünün 2018 yılında yaptığı "bebek istismarı" paylaşımlarına destek oldu ve FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler için tahliye istedi.

PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu'nun bir bebek üzerinden yaptığı istismarı paylaşan Güleçyüz, sözde insani bir davranış sergiliyormuş maskesi altında FETÖ'den sonra bebek katili PKK'lılara destek verdi.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

FETÖ'YE FETÖ DEMEYEN KRİPTO YAPI

Sadece örgütün gazeteleri olan Zaman, Bugün, Meydan ve Taraf gibi gazetelerin dağıtıcılığını yapan Cihan Dağıtım isimli şirket, bu tarihten sonra Yeni Asya'nın dağıtım işini de üstlenerek açık bir şekilde gazetenin kimin kontrolünde hareket ettiğini gözler önüne serdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından da bir karar alarak örgütün kısaltma adı olan FETÖ'yü hiçbir haberin içerisinde kullanmadı. Güleçyüz döneminde Yeni Asya'da FETÖ'ye "f.ö." kısaltması kullanılarak ısrarla terör örgütü denmiyor.

FETÖ KURUMLARININ İLANLARINI ALDILAR

Yeni Asya'dan gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, gazeteyi tamamen terör örgütü FETÖ'nün kontrolüne soktu. Güleçyüz gazetede FETÖ'cüleri savunan yayınlar yapmakla beraber, hükümete çirkin iftiralarda bulunmayı da sürdürdü.

Kazım Güleçyüz'ün FETÖ'nün yayın organına çevirdiği Yeni Asya gazetesi 17-25 Aralık operasyonu ile birlikte FETÖ'nün kurumlarının ilanları gazete sayfalarında yayınlanmaya başlandı.

Yeni Asya Gazetesi manşeti

"ERDOĞAN CEMAATİ BİTİRMEK İSTİYOR"

Aksiyon dergisine konuşan Güleçyüz, AK Parti ve Erdoğan'ın "cemaati bitirme planı" yaptığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söylemişti. Güleçyüz bu konuşmasında terör örgütünü masum bir dini hareket olarak pazarlamaya çalışmıştı.

Kazım Güleçyüz Aksiyon dergisine konuşmuştu

DARBEDEN BİR HAFTA ÖNCE: EN GÜVENİLİR ASKER CEMAAT MENSUPLARI

Kazım Güleçyüz, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir hafta önce attığı tweette TSK içindeki en güvenilir askerlerin FETÖ'cüler olduğunu söyleyen skandal bir ifade kullanmıştı... Güleçyüz'ün bu tweetinde tam bir hafta sonra FETÖ'cü hainler kanlı darbe girişiminde bulundu.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

SAHTE DARBE İMASI

15 Temmuz'daki karanlık darbe girişiminin sabahında henüz şehitlerimizin kanı bile kurumadan alçak girişimin "sahte darbe" olduğunu ima eden tweetler atarak FETÖ üzerindeki dikkatleri başka yönlere çekmeyi amaçlamıştı.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

SİVİL DARBE İFTİRASI

Yine aynı sabah darbenin aslında bir sivil darbe girişimi için düzenlenmiş olabileceğini iftirasını ortaya atmıştı.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

FETÖ'YE KARŞI MÜCADELENİN KARŞISINDA DURDU

17/25 Aralık kumpasından sonra açıkça örgütün lehine ve tarafında yer alan ve bu doğrultuda haberlere imza atan Kazım Güleçyüz, bunu açıkça itiraf ederek devletin örgütle verdiği mücadelenin karşısında durduklarını açıklamıştı.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

"KONTROLLÜ DARBE" DEDİ

Darbe gecesi tüm engellemelere rağmen demokrasi lehine kahramanca yayın yapan kanallara askerlerin düzenlediği baskınları görmezden gelen Güleçyüz, bu tweetiyle FETÖ söylemi olan "kontrollü darbe" iması yapmıştı.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

2019 YILINDA DAVA AÇILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya üzerinden propagandasını yapan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz hakkında dava açıldı.

Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetleri iddianamede yer aldı. Güleçyüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen lehine attığı ve 'hoca' dediği tweetlerin olduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheli Kazım Güleçyüz'ün Genel Yayın Yönetmeni olduğu Yeni Asya Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan 16 ve 23 Aralık 2014 tarihli kapatılan Zaman Gazetesi ve STV isimli kanal yetkilileri hakkında yapılan soruşturmayla ilgili yazılarına yer verildi.

CEMAAT LİDERİ GİBİ ALGI YAPTI

Şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un herkes tarafından kullanılabilen bir uygulama olduğunu göstermeye çalıştığı, bu şekilde örgüt yönetici ve üyelerinin yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı olduğu belirtildi. Güleçyüz'ün silahlı terör örgütünü bir cemaat gibi göstermeye çalıştığı ileri sürüldü. Gülen'i cemaat lideri gibi kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı, bu şekilde silahlı terör örgütünün şiddet, tehdit ve cebir içerikli eylemlerini meşru göstermeye yönelik eylemlerde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

"Terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan davada; İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz'e 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazişleri Müdürü ve karikatürist İbrahim Özdabak'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

RAHMET OKUDU!

Hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarında geri adım atmayan Güleçyüz Fetullah Gülen'İn ölmesinin ardından teröristbaşına rahmet okudu.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN TAZİYE

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından FETÖ'ye verdiği destekle tanınan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, teröristbaşı için yayınladığı taziye mesaj nedeniyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı.

Rasih Yılmaz'ın paylaşımı (X)

YENİ ASYA'NIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı sürdürdüğü ve FETÖ lehine ifadeleri yeniden paylaştığı gözlendi.