İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı ilk kar yağışı için tarih verdi: İşte, o açıklama

Meteroloji uzmanı, yılbaşından önce kar yağışı beklenmezken, Ocak ayında 1-2 gün sürebilecek kar yağışının yaşanabileceğini söylüyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl Türkiye'nin La Nina etkisi altında olacağını ve aşırı sıcakların beklenmediğini ifade etti.

Anadolu ve Batı Bölgelerinde Kar Yağışı Daha Fazla Olacak

Tarımsal açıdan bakıldığında ise yağışların geçen seneye göre daha fazla olacağı tahmin eden Şen, "Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor" ifadelerine yer verdi.

Kar (AA)

Türkiye La Nina Etkisi Altında Olacak

Bu kış mevsiminde Türkiye'nin La Nina etkisi altında olacağına dikkat çeken meteoroloji uzmanı, havaların geçen yıla göre daha serin geçeceğini öngörüyor. Ekim ayında da sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen "Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor" dedi.