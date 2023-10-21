Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında başlayan çatışmalar, 15. gününde devam ediyor... Gazze ve İsrail arasındaki uzun süreli çatışmaların ve şiddet olaylarının sürmesi büyük bir insani trajediye neden oldu.

Gazze'ye peş peşe bombalar yağdıran İsrail, geçtiğimiz günlerde ise bir hastaneyi vurdu. Binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Tüm dünyanın beklediği haber sonunda geldi. İnsani yardım için gereken adım atıldı. İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden Refah Sınır Kapısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.