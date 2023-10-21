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Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?

"Refah sınır kapısı açıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı, önemli bir gelişmenin ardından gün içerisinde açıldı. Bu beklenen gelişme, bölgedeki insanların ve yardım malzemelerinin hareketliliğini artırarak insani yardım faaliyetlerini kolaylaştıracak bir adım olarak kabul ediliyor.

"Refah sınır kapısı açıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı, önemli bir gelişmenin ardından gün içerisinde açıldı. Bu beklenen gelişme, bölgedeki insanların ve yardım malzemelerinin hareketliliğini artırarak insani yardım faaliyetlerini kolaylaştıracak bir adım olarak kabul ediliyor.

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında başlayan çatışmalar, 15. gününde devam ediyor... Gazze ve İsrail arasındaki uzun süreli çatışmaların ve şiddet olaylarının sürmesi büyük bir insani trajediye neden oldu.

Gazze'ye peş peşe bombalar yağdıran İsrail, geçtiğimiz günlerde ise bir hastaneyi vurdu. Binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Tüm dünyanın beklediği haber sonunda geldi. İnsani yardım için gereken adım atıldı. İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden Refah Sınır Kapısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin ardından Mısır'dan saat 10'da yapılan resmi açıklamada sınır kapısının açıldığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler'e ait yardım tırları geçiş yapıyor. Hamas Medya Ofisi Başkanı, bugün giriş yapacak 20 yardım tırında ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda da gıda olacağını açıkladı.

REFAH SINIR KAPISI NEREDE?

Refah Sınır Kapısı, Mısır ile Gazze Şeridi arasında yer alır. Bu sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan tek kara sınırını oluşturur. Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Yönetimi ile Mısır arasında bir geçiş noktasıdır ve bu bölgede yaşayan insanlar için önemli bir ulaşım ve ticaret yolu işlevi görür.

Gazze Şeridi, coğrafi olarak oldukça küçük bir bölge olduğu için Refah Sınır Kapısı bölgedeki insanlar için dış dünya ile bağlantı kurmanın önemli yollarından biridir.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin ana güzergahlarından Selahaddin Caddesi'nin güney ucunda yer almaktadır.

Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı haricinde, Gazze Şeridi'nin dışa bağlantısını sağlayan bir diğer nokta da İsrail-Filistin Gazze Şeridi arasındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır geçişidir. Diğer sınır kapısı ise başlangıcında olup, ki bağlanmaktadır. Bu sebeple Selahaddin Kapısı olarak da anılır.

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