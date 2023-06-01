Son dakika | YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberi...YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı. Yener, "Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.
İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 52,18, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 47,82 OY ALDI
İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve yurtdışında 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür.
İkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı 2023 | Adalet.gov.tr 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?
- 3 yılda tam 7 kat arttı! 2024'te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!
- Görüntüler yayınlandı! NASA son dakika açıkladı! UFO paylaşımı sonrasında...
- Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?
- Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?
- Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?
- Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...
- Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...