Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın mazbatası TBMM'de
Son dakika haberi...YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan’a verilme üzere mazbatayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop aldı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı. Yener, "Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.
İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 52,18, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 47,82 OY ALDI
İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve yurtdışında 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür.
İkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAZBATASI TESLİM EDİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının ilan edildiğini anımsatan Şentop, bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek." dedi.
Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.
YSK Başkanı Yener ise 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm seçmelere teşekkür etti. Yener, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti.
KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'DE
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına ilişkin kesin sonuçları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, seçimde yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 oy kullanıldı, katılım oranı yüzde 85,72 oldu. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullanırken yurt dışı seçmenin seçime katılımı yüzde 56,34 olarak gerçekleşti.
Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenin oy verdiği seçimde katılım oranı yüzde 84,15 olarak kayıtlara geçti.
Kullanılan oylardan 684 bin 288'i geçersiz sayıldı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oylardan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyunu aldı. Erdoğan, yüzde 52,18'le yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçerli oylardan 25 milyon 504 bin 724'sini aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,82 oldu.
ERDOĞAN'IN MAL BİLDİRİMİ
YSK'nin kesin sonuçlara ilişkin kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın mal varlığına ilişkin bildirim de yer aldı.
Buna göre, Erdoğan çiftinin 1988'de edindiği Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyünde 10 bin lira değerinde 2 bin metrekare arazisi, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı semtinde 2019'da edindiği konuta ait her biri 7 milyon 695 bin lira değerinde iki hissesi bulunuyor.
Mal beyanında Erdoğan ve eşinin 4 ayrı banka hesabında 1 milyon 884 bin 878 Türk lirasının olduğu, ayrıca 5 milyon 390 bin lira borcu bulunduğu belirtildi.
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