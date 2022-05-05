BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURULARI: Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak?
Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı başvurusu devam ediyor. Bir süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen KPSS şartsız bekçi alımı başvuru kılavuzu ışığında gerçekleştirilen alımlarda EGM PA duyuruları takip ediliyor. Bekçi alımı 2022 ilanı kapsamında 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçilik başvurusu yapılmaya devam ediyor. Peki, Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak?
Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Başvuru duyurusu geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak olup bekçi alımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak?
BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHLERİ
Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabileceği duyuruldu.
Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını açıkladı. Bekçi alımının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmazken başvuru tarihleri ve şartları belli oldu.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Başvuru duyurusu şöyle yapıldı:
81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURULARI: Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak?
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