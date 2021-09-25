Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın yakından takip ettiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e helikopterle geldi. Başkan Erdoğan A Haber'in yakından takip ettiği TEKNOFEST'te gösterileri izledi. Alanda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021 festivalinde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin tüm gençlerini ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Teknofest'in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosteri erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı.
2053 VE 2071 TÜRKİYE'SİNİN MİMARLARI OLACAKLAR
Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.
Gençlerimiz her sene Teknofest teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte TEKNOFEST alanına geldi.
Başkan Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. TEKNOFEST montunu giyen Erdoğan, uçuş gösterilerini izledi.
BAYRAKTAR TB2 GÖRÜNTÜLEDİ
Başkan Erdoğan'ın alana gelişi Bayraktar TB2 uçağı ile çekilen görüntüleri alanda bulunan ekranlara canlı olarak yansıtıldı.
TEKNOFEST MONTUNU GİYDİ
Erdoğan alana geldikten sonra kırmızı TEKNOFEST montunu giydi. Başkan Erdoğan daha sonra Selçuk Bayraktar'ın takdim ettiği kırmızı TEKNOFEST şapkasını taktı.
MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ
Ardından Başkan Erdoğan "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izlemek için tribünlere geçti.
Başkan Erdoğan, Nobel ödüllü Türk Bilim adamı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte yerli ve milli teknoloji ile yapılan insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlerin gökyüzünde gerçekleştirdiği şovu ilgiyle izledi.
ATAK, Gökbey, Hürkuş, Akıncı, F-16 ve Aksungur burada gösteri uçuşu yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaşlılara 2.625 TL ödeme! O destekler tek tek sıralandı! Almak için derhal başvuru yapın!
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 27 Eylül’de kabine toplantısı olacak mı?
- Chelsea Manchester City hangi kanalda? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir?
- Okullar kapanacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liseler online (uzaktan) mı olacak?
- 14-20-26 gün yıllık izinlerin parası hesaba yatıyor! İzin yapmadığınız günler boşa gitmiyor! Tüm işçileri ilgilendiriyor…
- Kış lastiği fiyatları ne kadar oldu? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
- Gözler onda! KYK burs başvurusu 2021 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu başladı mı?
- Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir?
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?
- Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
- 25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları için tarihler açıklandı mı?