Beypazarı-Nallıhan arası 14 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine katıldı. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dört bir yanında, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Her projemizi milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda birer aşama olarak görüyor, bütünsel kalkınmamızı hayata geçirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bugün de temelini atacağımız proje ile, Başkentimizin iki güzel ilçesi olan Beypazarı ve Nallıhan arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceğiz. 2003 yılından itibaren ülkemizde başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerimiz ile Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılının eşiğinde, ulaşım ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik" dedi.